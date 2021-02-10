Şehidin adı İnkaya'daki doğduğu sokağa verildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinin İnkaya Mahallesi'ne kayıtlı şehit uzman çavuşun ismi doğduğu köydeki evinin olduğu sokağa verildi.

12 Mayıs 2016 tarihinde görev yaptığı Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı Gata Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) 23 Mayıs 2016 günü şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin ismi İnkaya köyündeki ailesinin doğduğu sokağa verildi.

İnkaya Köylüleri Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Yıldız, "Vatan uğruna kanlarını akıtıp şehit olan tüm şehit ve yaralanan gazilerimize çok büyük vefa borcumuz var. Haklarını ne yapsak ödeyemeyiz" dedi.

"Şehitlerimiz isimlerini ebediyete kadar yaşatmak boynumuzun borçludur" diyen Yıldız, "Şehit evladımız Selçuk Beki'nin isminin de yaşatılarak İstanbul Pendik ve Türkiye'nin değişik illerinde okul isimlerine verildiğini ifade etti.

Köylülerin isteği üzerine Karacabey Belediyesi'nin de şehidimizin ismini baba ocağı olan İnkaya köyündeki doğduğu sokağa verilmesini uygun gördüğünü söyledi.

8 Şubat günü Karacabey Belediyesi ekipleri ve YeniKaraağaç Jandarma Karakolu askerleri tarafından yeni sokak tabelasının asıldığını belirten Başkan Yıldız, İnkaya Köylüleri Kültür Ve Dayanışma Derneği olarak katkılarından dolayı Bursa valisi Yakup Canbolat, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve YeniKaraağaç köyü Jandarma komutanına teşekkür ettiklerini ifade etti.