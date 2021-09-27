Şehir Hastanesi hattında çalışma başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşımın sağlanabilmesi maksadıyla projelendirilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yaptırılacak Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nın Mudanya yolu üzerindeki imâlatına başlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, çalışma sürecince trafik akışının kesintiye uğramaması için gerekli tedbirleri aldı.

Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi ile özellikle pandemi sürecinde Bursa'nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşımın sağlanması için Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek - Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nda çalışmalar Mudanya yolunda devam edecek. UKOME Kurulu, 27 Eylül Pazartesi (bugün) saat 15.00'de başlayacak çalışmalarla ilgili bir dizi karar aldı. Buna göre, Bursa - Mudanya gidiş yönünde; Mudanya Yolu Caddesi trafik akışı, Bursaray Emek İstasyonu ile Otoyol girişi arasında servis yoluna alınacak, trafik akışı Bursa Mudanya aksında servis yolu üzerinden sağlanacak. Mevcut yaya üstgeçidi inşaat çalışmaları nedeniyle kaldırılmış olup, yaya geçişleri sahada oluşturulan hemzemin sinyalize yaya geçidinden sağlanacak. Bursaray Emek İstasyonu ile Otoyol girişi arasında trafik akışının aksatılmaması amacıyla, Emek Fatih Sultan Mehmet ve Geçit mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, Şht. Kom. Er Ramazan Okur Cad, 21. Çiçek Sokak, Alev Sokak, Gürel Sokak ve 7. Akar Sokağın oluşturulan servis yoluna giriş ve çıkışları kapatılacak olup, bölgeye giriş ve çıkışlar Genç Osman Caddesi ve 329. Sokak üzerinden sağlanacak. Mudanya Yolu üzerinde bulunan Sanayi Caddesi 4 (D0732 ) otobüs durağı, servis yolu üzerinde 329. Sokak öncesinde oluşturulacak geçici durak noktasına taşınacak. Toplu taşıma hatlarına ilişkin hat değişiklikleri Büyükşehir Belediyesi'nin www.bursa.bel.tr web adresinden ve https://ulasim.burulas.com.tr/ adresinden eşzamanlı olarak duyurulacak.

Bursa'nın raylı sistem ağını, Geçit, YHT Bursa İstasyonu ve Bursa Şehir Hastanesine uzatarak, vatandaşların bu mevkilere daha daha güvenli ve hızlı ulaşmasını sağlayacak çalışmalar etaplar hâlinde gerçekleştirilecek. Diğer etaplara dâir duyurular ayrıca yapılacak.

Çalışmalar çerçevesinde trafik akışında oluşabilecek aksaklıkların asgariye indirilebilmesi için sürücülerin belirlenen servis yollarında trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, mümkün oldukça çalışma bölgesi dışında alternatif koridorları tercih etmeleri istendi.