Şehir hastanesi hattında çalışmalar hızlandı

Bursalıların rahat yolculuk yapabilmeleri için tedbirleri önceden alan Büyükşehir Belediyesi, inşaat sırasında kullanılacak güzergâh için şerit genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Bursaray Emek - Şehir Hastanesi hattı inşaatı kapsamında çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, inşaat süresi boyunca vatandaşların trafikte sıkıntı yaşamamaları için yeni çözüm yolları geliştiriyor. Bu kapsamda Mudanya Karayolu üzerinde kullanılacak yeni güzergâh için şerit genişletme çalışmalarını gece gündüz sürdüren ekipler, Gürel Sokak ile 329. Sokak arasında bulunan yaya üstgeçidi söküm işlemini tamamladı. Üst geçit söküm işleri sırasında trafik kademeli olarak servis yoluna alındı.

Bu arada Mudanya yolu üzerinde bulunan Sanayi Caddesi 4 (D0732) otobüs durağı, servis yolu üzerinde 329. Sokak öncesinde oluşturulan geçici durak noktasına taşındı.