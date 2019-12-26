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Şehir Tiyatroları buluşmaları başlıyor

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, İBB Şehir Tiyatroları, Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatroları karşılıklı turnelere başlıyor.


Yapılacak turnelerle, her tiyatronun kendi seyircisine daha geniş bir oyun yelpâzesi sunması ve gelecekte ortak yapımların da gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Nilüfer Belediyesi Ken Tiyatrosu “Yangınlar” oyunuyla 12 Şubat 2020 tarihinde saat 15.00 ve 20.00'de, 13 Şubat - 14 Şubat 2020 tarihlerinde saat 20.30'da ve 15 Şubat 2020'de saat 15.00 ve 20.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde İstanbul seyircisiyle buluşacak.


İBB Şehir Tiyatroları da, "Uzlaşma" adlı oyunuyla 12, 13 Şubat 2020 tarihlerinde saat 20.00'de Bursa Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde, 14, 15 Şubat 2020 tarihlerinde saat 20.00'de Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahne alacak.

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