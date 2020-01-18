Şehir zorbası yaşlı çifti öldüresiyle dövdü

Bursa'da park yüzünden çıkan kavgada, yaşlı çift öldüresiyle dayak yedi. Yüzde 84 görme ve ortopedik engelli olan 66 yaşındaki kadının gözü mosmor olurken, eşinin de ensesi yarıldı.

Olay, şehir merkezinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, hastaneden dönen Nesrin (66) ve Hüseyin (70) Enözel çifti, evlerinin önüne geldi. Yüzde 84 görme ve ortopedik engeli olan eşini dairelerine çıkarmak için otomobili apartmanın önüne park eden Hüseyin Enözel, kimliğini bilmediği kişinin hakaretlerine maruz kaldı. Otomobili dükkânın önüne çektiği için motosikletini içeri sokamadığını belirten kişi, arabadan inmeye çalışan Nesrin Enözel'e elindeki sert bir cisimle vurdu. Daha sonra Hüseyin Enözel'e saldıran zanlı, olay yerinden kaçtı. Bağrışmaları duyan vatandaşlar da apartmanın önüne çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gözünden ve anlından yaralanan Nesrin ile ensesinden darbe alan Hüseyin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Neden böyle bir saldırıya maruz kaldıklarına anlam veremediklerini belirten Nesrin Enözel, “Doktordan geldik. Arabayı park edecektik. Ben zor yürüdüğüm için eşim arabayı apartmanın önüne çekti. Daha sonra oradan alacaktı. Ama bize saldıran kişi, küfürler etmeye başladı. İlk başta bana vurdu. Daha sonra eşime saldırdı. Elinde sert bir şeyler vardı. Otomobil olduğu için dükkâna motorunu koyamıyormuş. Oraya yazı yazmış. Kimse arabasını park etmesin diye. Onun için bize saldırmış. Daha önceden ne husumetimiz var. Ne de aramızda geçen bir diyalog. Eşim her zaman beni ilk önce apartmanın önünde indirir engelim olduğu için daha sonra otomobili yolun karşısına park eder” dedi.

Vurunca kendisinin yere düştüğünü ifade eden Nesrin Enözel, “Zaten ayakta zor duruyorum. Komşular kurtardı. Tepemden atlayıp vurdu. Ben bir damla kalıyorum. O deve gibiydi” diye konuştu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.