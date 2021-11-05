Şehirden kırsala kadın emeği bu sergide

Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) üyelerinin kadın emeğini fotoğraf kareleriyle yansıttığı “El Emek Kadın” fotoğraf sergisi, Konak Kültürevi'nde açıldı. Birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığı sergi, 18 Kasıma kadar açık kalacak.

Sanatın farklı disiplinlerinden sergileri Nilüferli sanatseverlerle buluşturan Nilüfer Belediyesi, yine çok özel ve değerli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BUFSAD) toplumun her kesiminden kadın emeğini yansıtan fotoğraf sergisi, Konak Kültürevi'nde açıldı. Küratörlüğünü Fahrettin Beceren ile Gökhan Sarısakal'ın yaptığı ve BUFSAD'ın 36 kadın üyesinin çalışmalarının yer aldığı “El Emek Kadın” fotoğraf sergisi ilk günden büyük ilgi gördü.

Bursa Vali Yardımcısı Şeref Aydın, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, BUFSAD üyeleri ve çok sayıda sanatseverin katıldığı serginin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, BUFSAD'ı önemsediklerini ve iyi bir paydaş olduklarını belirtti. Başkan Turgay Erdem, çalışmalarından dolayı BUFSAD üyelerini kutladı.

Uzun bir aradan sonra fotoğraf sergilerinde yüz yüze olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren BUFSAD Başkanı Serpil Savaş da, bu imkânı veren Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti. “El Emek Kadın Fotoğraf Sergisi”nin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getiren Savaş, sergi hakkında bilgiler verdi. BUFSAD üyesi 36 kadının çalışmalarının yer aldığı sergiyle kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek istediklerini belirten Serpil Savaş, “Günden güne artarak hepimizi derinden üzen kadına şiddet olayları için bir şeyler yapmak istedik. Bunu, şiddet odaklı çalışmalarla ifade etmektense, kadının toplumdaki emeğini vurgulayarak dikkat çekmek istedik. Tarım kültüründen kent kültürüne kadar uzanarak, kendi gözümüzle, kadrajımızla anlatalım istedik. Bu çalışmaya değer katan kadın arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, BUFSAD'ın 35. yılına özel çıkardıkları “Işığın Peşinde” isimli fotoğraf kitabını da, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e armağan etti. “El Emek Kadın” fotoğraf sergisi, 18 Kasım tarihine kadar Konak Kültürevi'nde açık kalacak.