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Şehirlerarası otobüste yolcunun koltuğunun altından uyuşturucu çıktı

Bursa’da jandarmanın şehirler arası otobüste yaptığı aramada bir yolcu koltuğunun altından uyuşturucu çıktı.

Bursa'da jandarmanın şehirler arası otobüste yaptığı aramada bir yolcu koltuğunun altından uyuşturucu çıktı.


Balıkesir'den Bursa'ya gelerek uyuşturucu temin edileceği istihbaratını alan jandarma ekipleri, F.G isimli şüpheliyi takibe aldı. Yapılan uzun takibin sonunda F.G, Bursa'dan temin ettiği 205 adet uyuşturucu hapla şehirler arası otobüs terminalinden ayrılmak isterken bindiği otobüs durdurularak arama yapıldı. F.G'nin oturduğu koltuğun altından 205 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin imal ve ticareti suçundan denetimli serbestlik hükümlerine tabi olduğu tespit edilen şahıs adlî makamlara sevk edildi.

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