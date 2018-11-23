Şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 1992 ve 1994 yıllarında Diyarbakır ve Batman'da şehit olan Orhanelili askerlerin ailelerine ziyarette bulundu.

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ve İl Müdür Yardımcısı Oya Demirel, 1992 yılında Diyarbakır ilinde terör örgütünün, operasyon dönüşü bulunduğu araca düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Er Ali Bakış'ın Bursa Orhaneli ilçesi Dağgüney Mahallesi'nde bulunan ailesi ve 1994 yılında Batman ilinde görevi başında iken terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er İbrahim Gür'ün Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan ailesini ziyaret etti.

Orhaneli ilçesinin Dağgüney ve Gümüşpınar mahallelerinde ikamet eden şehitlerimiz Er Ali Bakış ve Er İbrahim Gür'ün ailelerine hanelerinde gerçekleşen ziyarette, kendileri için özel olarak yaptırılan tablolar takdim edildi.