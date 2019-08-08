Şehit ailelerine bayram ziyareti

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Orhangazi Emniyet Müdürlüğü personeli şehit ailelerini unutmadı. Polis Merkezi Amiri Fevzi Aslanbaş ve görevli polis memurların ilçe Emniyet Müdürlüğü adına gerçekleştirdiği ziyaretlerde çiçek ve çikolata hediye edildi. Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ziyaretlerde şehit ailelerinin beklentilerini de dinledi. Şehit aileleri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.