Şehit annesi: “Sizler de benim evlatlarımsınız”

Evlatları şehadet şerbeti içen anneler, gençleri karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadı. Bir şehit annesinin gençlere sarılıp, “Sizler de benim evlatlarımsınız” diye ağlaması üzerine gençler duygusal anlar yaşadı.

Bir vefa örneği sergileyerek şehit ailelerine ziyarette bulunan AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları üyeleri, ziyaret ettikleri şehitlerin anne ve babalarının ellerini öperek, Türk bayrağı hediye etti. AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları üyeleri, ailelerin her zaman yanında olduklarını dile getirerek taleplerini dinlediler.

İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, "AK Parti İl Gençlik Kolları olarak yaptığımız ziyaretlerde bizi memnuniyet ve muhabbetle misafir eden bütün şehit ailelerimize saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman yanındayız. Devletimiz ve milletimiz şimdiye kadar yapmış olduğu gibi bundan sonra da şehitlerimizin emanetleri olan şehit ailelerimize sahip çıkmaya devam edecektir. Bizler barış ve huzur içinde yaşıyorsak bu ülke için canlarını ortaya koyan Mehmetçiklerimizin sayesindedir. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve tüm şehit ailelerimize Allah'tan sabır diliyoruz” dedi.