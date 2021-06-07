İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit astsubay toprağa verildi

Çanakkale’de kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.

Çanakkale'de kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.


Çanakkale'de meydana gelen kazada polis memuru Cihan Türkmenoğlu (47) ile beraber hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43), Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kumluk Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi. Askerî törenle son yolculuğuna uğurlanan Işık'ın cenazesine Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, Hava Meydan komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Jandarma Komutanı Barış Ünver ve vatandaşlar katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.