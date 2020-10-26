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Şehit Azeri Komutan Heşimov'un ismi Osmangazi'de yaşayacak

Ermenistan’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen Tümgeneral Polad Heşimov’un adı Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş’ta yeni inşa edilen parka veriliyor.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen Tümgeneral Polad Heşimov'un adı Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş'ta yeni inşa edilen parka veriliyor.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında toplanan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda şehit Tümgeneral Polad Heşimov'un adının Osmangazi'de bir parka verilmesi kararlaştırılmıştı. Meclis kararının ardından şehit Azeri komutanın ismi, Osmangazi Belediyesi'nin Demirtaş'ta yeni hizmete kazandırdığı parka verildi. Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan Şehit Azeri Tümgeneral Polad Heşimov Parkı, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te Azerbaycan Büyükelçiliği yetkililerinin de katılacağı törenle hizmete açılacak.

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