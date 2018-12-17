Şehit başkan için güreştiler

Bursa'nın Gürsu ilçesinde şehit başkan Cüney Yıldız adına güreş turnuvası düzenlendi.

Gürsu Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Gürsu'nun şehit belediye başkanı Cüneyt Yıldız adına güreş turnuvası yapıldı. Gürsu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Bursa ve çevre illerden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Ata sporlarımızdan güreşin yaşatılarak gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlamak hepimizin görevi. Gençlerimizin ata sporumuz güreşe sahip çıkması lazım. Şehit başkanımız Cüneyt Yıldız'ı her zaman olduğu gibi anmış olduk. Şehit başkanımızın bize emaneti olan Gürsu'muzun bütün spor dallarının yapılabileceği tesislere sahip olması yönünde önemli hizmetler gerçekleştirdik. Gençlerimizin ve bütün hemşehrilerimizin rahatlıkla tüm spor dallarını yapabileceği önemli tesislerimiz ve spor alanlarımız var artık. Bu tesislerimizde yetişen sporcularımızın ülkemiz ve dünya çapında elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. İlçemize kazandırdıkları başarılar için güreşçilerimizi, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sporla dolu sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, protokol mensupları, Cüneyt Yıldız'ın babası Ahmet Yıldız ve İlçe halkının katıldığı turnuva heyecanlı anlara sahne oldu. 17 kulüp, 203 sporcunun iştirakiyle yapılan Cüneyt Yıldız Güreş Turnuvası'nın takımlar birincisi Gürsu Belediyesi oldu.