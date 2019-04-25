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Şehit binbaşı kabri başında anıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde şehit binbaşı kabri başında anıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şehit binbaşı kabri başında anıldı.


Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen, şehâdetinin 11. yılında mezarı başında duâlarla anıldı. Anma programına Mudanya Kaymakamı Faik oktay Sözer, Bursa Garnizon Komutanlığı personeli, şehidin âilesi, Kara Harp Okulu devre silah arkadaşları, il ve ilçe protokolü, Yıldırım Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen Orta Okulu öğrencileri ve misafirler katıldı. Kur'an-ı kerim okundu ve duâ edildi. Şehidin ailesi tarafından aşure ikram edildi.

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