Şehit Hüseyin Gencer Parkı hizmete girdi

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gencer'in adının verildiği park, yeni yüzüyle hizmete girdi.

Şehri geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, Kurşunlu Mahallesi'nde Eskişehir Caddesi üzerinde bulunan parkı revize etti. Yenilenen yüzüyle modern bir yaşamA alanına dönüşen parka, 10 Ağustos 2017 yılında Bingöl'de şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Gencer'in adı verildi. 3000 metrekare alan üzerinde planlanarak hayata geçirilen parkta çocuk oyun alanlarından spor alanlarına, oturum ve yürüyüş yollarından ailelerin keyifli vakit geçirebileceği yeşilliklere kadar tüm detaylar düşünülürken, yapılan düzenleme bölgenin çehresini de değiştirdi.

Parkın yapımının tamamlanmasının üzerine, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte parkı ziyaret ederek mahalle sakinlerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Taban, “biz eskiyen, yıpranan alanlarda da gerekli müdahaleyi yaparak yeni yüzüyle vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Burada bunu yaparken de Hüseyin Gencer kardeşimizin adını parkımızda yaşatmak istedik. Kendisi sadece Kurşunlu Mahallemizin değil bütün İnegöl'ün, ülkemizin bir değeridir. Bütün şehitlerimiz medâr-ı iftiharımızdır. Vatanı için, ülkesi için mücadele eden, şehit olan insana ne mutlu. Allah herkese nasip etsin. İnşallah biz onun ismini de burada yaşatmış olacağız. Ailemizin de bu yönde bir isteği vardı. Nihayetinde bence çok güzel oldu. Önemli olan onları unutmamak, dualarımıza onları da katabilmek. Parkımız mahallemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.