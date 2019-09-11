İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Ömer Halisdemir'in yeğeni Bursa'da yüzerken boğuldu

15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir’in yeğeni Halil Halisdemir, Bursa’da serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir'in yeğeni Halil Halisdemir, Bursa'da serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.


Şehit Ömer Halisdemir'in TIR şoförlüğü yapan yeğeni Halil Halisdemir, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunduğu sırada serinlemek için Söğütpınar sahilinden denize girdi. Halisdemir, denizin dalgalı olması sebebiyle kayalık alana yüzmeye çalışırken boğuldu. Kurtarma ekipleri tarafından deniz çıkartılan Halisdemir, 112 ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


3 çocuk babası Halil Halisdemir'in cenazesi, Niğde Çukurca'da toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.