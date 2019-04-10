İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şehit polisler için mevlid okutuldu

Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174.yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bursa'da şehit polisler için mevlid programı düzenlendi.


Mihraplı Camisi'nde dün akşam namazından sonra Kuran-ı Kerim ve mevlid okundu.


Etkinliğe Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Teftiş Kurulu Bölge Başkanı Nurettin Şahin, müftülük yetkilileri, çok sayıda polis müdürü, memurlar ve jandarma görevliler ile vatandaşlar katıldı. Programda şehit polislerle birlikte vefat eden tüm personel için de dua edildi. Mevlid sonunda katılımcılara gül suyu ve şeker ikram edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.