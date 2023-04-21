İhlas Haber Ajansı

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Şehit yakınları bayramın ilk ziyaretinde şehitliğe koştu

Bursa’da şehit yakınları, bayram ziyaretlerinin ilkini şehitlerinin kabrine yaptı.

Bursa'da şehit yakınları, bayram ziyaretlerinin ilkini şehitlerinin kabrine yaptı. Şehit aileleri dualar edip, temizlik yaptı.


Aileler, bayram namazının ardından ilk ziyaretleri için şehitliklere akın etti. Pınarbaşı Şehitliğine gelen aileler, yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Duaların edildiği kabirleri elleriyle temizleyen aileler, çiçeklerin bakımını yaparken, şehitlerin toprağına su döktü.


Ayrıca bazı vatandaşlar da yoldan geçerken şehitler için dua etmeyi ihmal etmedi.

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