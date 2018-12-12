Şehitler için fidan diktiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde uyuşturucuya savaş açan Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği üyeleri, şehitler için fidan dikti.

Onlarca genç ellerine aldıkları fidanları toprakla buluşturdu. Koruya "Şehitlik Ormanı" ismi verildi. Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler veren İnegöl Ateş Karıncaları Derneği Başkanı Fatih Bayram, “Ateş Karıncaları olarak yine yollara düştük. Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediğimiz çalışma sonucunda Tokuş köyünün sırtlarına fidanlarımızı dikmeye geldik. Şunu ifade etmeliyim ki şu anda Finlandiya ormanlarından sadece senede 50 milyar dolar kazanırken, maalesef biz 1 milyar dolar kazanıyoruz. Neden? Planlı bir endüstriyel orman alanları geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye orman genişliğinde Avrupa'nın üstünde. Amerika, Japonya ve Çin‘den sonra 4. ülkeyiz. Çıkan gazları tutmakta ormanlarımızın çok büyük bir yararı var. Mesele burada sadece bitkileri korumak, hayvanları korumak değil, mesele önce insanlığı korumaktır. Eğer bir genci fidan misali yetiştiremezsek ormanları koruyamayız. İnegöl Orman Genel Müdürlüğüne ve ekibine bu güzel projenin oluşması için gösterdikleri katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İnegöl Orman İşletme Şefi Kutay Murat Erdoğan, “Orman sevgisini çocuklarımıza aşılamak için onlara fidan dikmeyi öğretmemiz gerekiyor” diye konuştu.