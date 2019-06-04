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Şehitlikte buruk bayram

Bursa’da bayram sabahı şehitlikler doldu taştı.

Bursa'da bayram sabahı şehitlikler doldu taştı. Şehit düşen evlatları veya yakınlarıyla bayramlaşmak için şehitliklere akın eden yakınları bayram sabahını buruk yaşadı.


Ramazan bayramının ilk saatlerinde, Pınarbaşı Askeri Şehitliği şehit yakınları tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Bursa'da camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazının ardından ilk ziyaretlerini şehitliğe gerçekleştirdi. Şehitlerin mezarlarını temizleyen yakınları, onlar için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Şehit yakınları bir bayrama daha buruk girmenin acısını yaşadı.

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