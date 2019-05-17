Şehrin göbeğinde kundaklama iddiası

Yoldan geçen bir gencin binadan çıkan 2 şüphelinin ellerindeki benzin bidonunu atarak kaçtıklarını iddia etmesi üzerine, olay yerine 10 metre uzaklıkta bulunan benzin bidonu ve patlama gerçekleşen iş yerinde kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlatıldı.

Olay, sabah 05.00 sularında, merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulu Cami etrafında devriye atan mahalle bekçileri, Atatürk Caddesi üzerinde bir patlama sesi duyarak hızla olay yerine koştu. 6 katlı bir iş merkezinin çatı katından dumanlar çıktığını, binanın giriş kapısının ve girişe yakın noktada bulunan bir iş yerinin camlarının da kırık olduğunu gören bekçiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sepetli itfaiye aracıyla patlama meydana gelen iş yerine müdahalede bulunurken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

"Binanın kapısından çıkıp ellerindeki bidonu atıp kaçtılar"

Olay yerinde bulunan bir gencin ifadesi üzerine ekipler kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlattı. Olay esnasında patlama meydana gelen yolun karşısında bulunduğunu söyleyen M.Y.(16),"Binanın kapısından çıkan 2 kişi ellerindeki şişeyi atarak hızla uzaklaştı. Yoldan geçen bazı arkadaşlarda peşlerinden koşarak onları yakalamaya çalıştı." dedi.

Gencin olay yerinde vermiş olduğu ifade üzerine, olay yerinin 10 metre yakınında bulunan benzin bidonu ve patlama meydana gelen iş yerinde kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.