Şeker hastaları kepekli pide tüketmeli

Ergün Öztaş, diyabet hastalarının, iftar ve sahurda diyabetik ürünleri tüketmelerinin faydalı olacağını söyledi.

Normal koşullarda bireylerin beslenme programında 3 veya 4 öğün yer alırken, bu miktar ramazan ayında iftar ve sahur olmak üzere 2 öğüne düşer. Fazla yemek yenmediği için de kilo verme durumu gözlenirken, aç kalma korkusuyla iftar ve sahurda çok fazla yemek yenmesi ise kilo artışı yapmaktadır. Sıcak havalarla birlikte yaklaşık 17 saate yakın oruç tutulduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Ergün Öztaş, “Bu süre zarfında özellikle hipertansiyon, diyabet, böbrek yetmezliği ve kronik hastalığı olan kişilerin, dışarıda fazla kalmaları ve dolaşmaları önerilmez. Bol sıvı tüketmesi gerekenler, insülin veya ilaç kullananlar hekimine danışmalıdır. İlaç saatleri, hekimin önerisine göre iftar ve sahur olmak üzere ayarlanmalıdır” dedi.

Kalp-damar hastalığı olanlar ve tansiyon ilacı kullananlara da tavsiyelerde bulunan Uz. Dr. Ergün Öztaş, “Sıcak havalarda ve güneşin dik geldiği zamanlarda değil, ılık olduğu saatlerde ve gölgede dolaşmalarında fayda var. İftar ve sahurda bol sıvı tüketilmelidir. Özellikle kalorisi saf glikoz yerine meyve veya sebze şekerlerinden üretilen glikoz türünde ürünlerin tüketilmesi önerilir. Uzun süre aç kalmak midede asit salgılamasına sebep olduğu için mide rahatsızlığı olan kişiler, mutlaka doktora başvurmalı. Diyabet hastaları, iftar ve sahurda diyabetik ürünleri tüketmeli. Üzerinde ‘diyabetik' veya ‘şekeriz' yazan ürünler, doktora danışılarak tüketilebilir. Tam tahıllı, çavdarlı ekmek ya da kepekli pide, tuzsuz veya çok az tuzlu peynir-zeytin yenilebilir. Kan şekerini yükseltecek gıda ve içeceklerden de kaçınılmalıdır. Bunlarda da ‘diyabetik' olanlar kontrollü tüketilebilir. Bunun yanı sıra hastalar, kullandıkları ilaçların dozlarını da yarıya indirmeli ve mutlaka doktora da danışmalı” diye konuştu.