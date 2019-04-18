Sekizinci hırsızlığını yapamamadan yakalandı

Bursa'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi'ye bağlı Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde devriye atan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri kimliksiz bir şahsı sorguya aldı. Yapılan sorgulamada şahsın Namık S. olduğu ortaya çıktı. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden Bursa'ya geldiği ortaya çıkan şahsın 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Şahıs, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheli tutuklandı.