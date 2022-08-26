Sektörünün iki önemli firmasından iş birliği

Helmet Broker, Türkiye'nin önde gelen dijital taşımacılık platformu ile iş birliği gerçekleştirdi.

Sektörüne farklı bir bakış açısı getirmek, profesyonel kadrosu ve bilinçli yaklaşımı ile Türkiye'de Lider Sigorta ve Reasürans Brokerler arasına girmeyi hedefleyen Helmet Broker, sigortacılık alanında akla gelen tüm hizmetleri veriyor. Dijital taşımacılık platformu, Helmet Broker'ın da desteğiyle işletmelerin ticari risklere karşı güvence altına alınması noktasında gerekli uygulamaları etkin, hızlı ve noksansız bir şekilde yürütüyor. Helmet Broker Genel Müdürü A. Galip Gökakın, “Taşıması sağlanacak tüm ürünler için sevkiyat öncesi ve sevkiyat esnasında riskler her zaman bulunmaktadır. Taşımanın yanı sıra, müşterimizin bu yolculuk esnasında oluşabilecek riskleri minimuma indirmek önem taşımakta. Helmet Broker olarak kullanmış olduğumuz Qiro iş modeli ile birlikte lojistik ve forwarder firmalara sunduğumuz Nakliyat Emtia Sigortası üzerine tasarlanmış iş modelini yazılım ile destekleyerek sektörün ihtiyacına esnek, verimli ve hızlı çözüm sunuyoruz. Bu değerli ve katma değeri yüksek iş ortaklığımızın uzun yıllar devam etmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Dijital taşımacılık platformunun CEO'su Oğuzhan Karaca, “Türkiye'nin en büyük ilk 3 dijital taşımacılık platformundan birisiyiz. Özellikle KOBİ'ler için çok popüler olan spot taşımacılık hizmetini dijital platform üzerinden üretiyoruz. Müşterilerimiz, platformumuz üzerinden taşımacılık ihtiyaçlarını uçtan uca dijital olarak yönetebiliyor. Bunun yanı sıra tüm taşımaların sigorta teminatımız altında olması da çok önemli bir hizmetimiz. Ayrıca, artık tüm kamyoncuları tek cari altında yönetebiliyorsunuz, tek muhattabınız oluyoruz. Bu da sizlere çok önemli bir zaman ve işgücü avantajı sağlıyor. Taşıması sağlanacak tüm ürünler için sevkiyat öncesi ve sevkiyat esnasında riskler her zaman bulunmaktadır. Taşımanın yanı sıra müşterimizin bu yolculuk esnasında oluşabilecek risklerini de önemsiyoruz. Hem bu sektörel riskler, hem de Dünya ve Türkiye ekonomisinin zor bir dönemden geçmesi sebebiyle riskleri en aza indirebilmek için alacak sigortası yaptırmayı uygun gördük. Tam da bu noktada yolumuz Helmet Broker ile kesişti. Kendileriyle görüştüğümüzde sigortacılık hizmetinin stratejik derinliğini daha iyi kavradık ve hemen çalışmaya başladık. Taşımacılıkta en büyük risklerden birisi yük kayıp/hasar riski, biz de ilk bunu konuşmaya başladık ama çalışmalarımızın ilk meyvesini farklı bir konuda, Devlet Destekli Alacak Sigortası noktasında aldık. Diğer başlıklarda çalışmalarımız etkin bir şekilde devam ediyor” dedi.

Devlet Destekli alacak sigortası sayesinde risklere değil, işlerine odaklandıklarının altını çizen Karaca, “Taşımacılık sektörünün dijitalleşme yolculuğunda risklerin sigorta ürünleri ile güvence altına alınmasının yanı sıra bir güçlü bir vizyona ihtiyacınız var. İşte bu vizyonu tek başınıza geliştirmeniz çok da mümkün değil. Biz Helmet Broker'ı bir hizmet satan/alan gibi görmüyoruz. Periyodik toplantılarımızın sonunda her zaman yeni bir fikir ve yeni bir bakış açısı ile ayrılıyoruz. Uzun yıllar kendileriyle işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.