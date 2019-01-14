Sel suları Bursa'da durma noktasına getirdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Canbalı Deresi'ndeki su seviyesinin aşırı yağışlardan dolayı yükselmesi üzerine su baskınları meydana geldi. Sel suları nedeniyle tarım arazilerinin yanı sıra, bölgede bulunan ev ve hayvan damlarını su bastı.

Karacabey ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak yağış sebebiyle Canbalı Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Ovaesemen ve Çeltikçi arasındaki tarlaların su altında kalması üzerine Karacabey Belediyesi, BUSKİ ve AFAD ekipleri harekete geçti. Gün boyu yapılan çalışmalarla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Ekipler çalışmalarını 24 saat aralıksız olarak tüm hızıyla sürdürdü.

İlçe Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ Müdürü Hakan Kaya ve AFAD ekipleri su taşkını olan bölgeyi inceledi. Jandarma ekipleri, vatandaşların zarar görmemesi için bazı köy yollarını trafiğe kapattı. Ayrıca yola set çeken ekipler, suyun evlere doğru gelmesini engellemeye çalıştı.

Sel suları nedeniyle Karacabey Yeni Mahallede bulunan bazı evlerin içi su ile dolarken, bölgede bulunan hayvan damları ise sele teslim oldu. Ekiplerin 24 saatlik çalışmaları neticesinde damlarda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, hayvanlar ise çocuk parklarına alındı. Parklarda yemlemeleri yapıldı. Hayvanların tahliyesi sırasında bir iş makinası batarak sel sularının arasında kaldı.

Öte yandan, sel sularının bölgede zararı büyük olduğu gözlendi. Bazı vatandaşların damları, traktör, makina ekipmanları sular altına kalırken, damlarda bulunan hayvan yemlerinin ise sel sularına karışarak kaybolduğu öğrenildi.