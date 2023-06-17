Sel suları İznik Bursa yolunu kapattı

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sel ve sağanak yağış karayolunda aksamalara sebep oldu. Dağlardan gelen sel suları beraberinde kaya parçaları ve kütükleri taşıyınca İznik Bursa yolu kısa süreliğine kapandı, yolda göçme meydana geldi

Aşırı yağış sonrası İznik ilçesi ile Bursa arasındaki yol çöktü. Müşküle Köyü yakınlarında Katırlı Dağları'ndan gelen ve zeytin bahçelerinden karayoluna ve İznik Gölü'ne akan sel suları beraberinde kayaları ve ağaç parçalarını getirip yolu kapattı

Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, Büyükşehir ve İznik Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Bazı araçların selde sürüklendiği dikkat çekerken, karayolu yapılan çalışmalarla yeniden trafiğe açıldı.