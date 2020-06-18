Sel sularına kapılan yaşlı kadınla ilgili hastaneden açıklama

Bursa'da sel sularına kapılarak İvazpaşa'dan Tahtakale'ye kadar sürüklenen 73 yaşındaki Emriye Kahvecioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bursa'da sel sularına kapılan 73 yaşındaki Emriye Kahvecioğlu'nun tedavisi Çekirge Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Yaşlı kadının sağlık durumu hakkında açıklama yapan Çekirge Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hanifi Kavala, hastanın 24 saat gözetim altında tutulacağını ifade ederek, "Hastamızın şuan ki durumu normal genel durumu iyi, kaburgalarında 2 tane kırık var. Hekimlerimiz tarafından takip edilmekte, hastamızı 24 saat müşahede altında tutacağız" dedi