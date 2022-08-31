Sel sularında can pazarı...Sıcak görüntüler kamerada

Bursa'da sel ve dolu tarım arazilerini de vurdu. Merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık köyünde kamyonetiyle erik hasadından dönen ve sel sularında zor anlar yaşayan 65 yaşındaki Ömer Eydi mahalle sakinlerinin teskinleriyle aracından inip başka bir kamyonetin üzerine çıkarak kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da sağanak, sel, fırtına ve dolu ekili tarım alanlarına da büyük zarar verdi. Şehrin kuzeyinde merkez Osmangazi ilçesinin köylerinde, üzüm, incir, domates, kavun, karpuz bahçelerinde büyük zarar meydana geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık köyünde de sel suları araçları sürükledi. Tarladan erik hasadından dönerken kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi de zor anlar yaşadı. Genç bir köy sakini, "Ömer Amca diğer kamyonete bin" diye bağırarak yaşlı adamı yönlendirdi. Yaşlı adam son anda sel sularından kurtuldu.

Öte yandan Mudanya'da da bir çok noktada araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi. Bu anlar vatandaşlar tarafından kamerayla kayıt altına alındı.