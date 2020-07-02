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Seleznov, İrfan Buz ile görüştü

Seleznov, Altınordu maçında ilk 11’de oynamak istediğini hocasına bildirdi.

Seleznov, Altınordu maçında ilk 11'de oynamak istediğini hocasına bildirdi.


TFF 1. Lig'in 32. haftasında cumartesi günü Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor'da gözler Yevhen Seleznov'a çevrildi. Adanaspor ve Giresunspor karşılaşmalarında kadroya alınmayan Ukraynalı golcü, bugünkü idmanda Teknik Direktör İrfan Buz ile bir görüşme gerçekleştirdi.


Tecrübeli oyuncu, İrfan Buz'a Altınordu mücadelesinde ilk 11'de oynamak istediğini dile getirdi. Öte yandan Seleznov'un, bugünkü idmanın ardından Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ile de yaklaşık bir saatlik bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ukraynalı golcünün, Altınordu mücadelesinde kadroda olması fakat yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

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