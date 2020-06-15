Selin vurduğu köye Başkan Tanır'dan destek

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, geçtiğimiz gün selin vurduğu Aksu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş ve ilçe teşkilatı, geçtiğimiz gün ilçeyi etkisi altına alan yağmur yağışıyla, selin vurduğu Aksu Mahallesi'ni ziyaret etti. Zarar gören bölgede ve yapılarda incelemelerde bulunan Başkan Tanır, Kestel Belediyesi olarak Aksulu hemşehrilerinin yanında olduklarını belirtti.

Başkan Tanır, ‘'Geçtiğimiz gün Aksu Mahalle'mizde yoğun yağmur yağışı sonrasında talihsiz bir durumla karşılaştık. Dağ bölgesinde gelen sular, burada bulunan sokaklarımızı olumsuz etkiledi. Biz Kestel Belediyesi olarak durumu öğrenir öğrenmez harekete geçerek, gerekli ekipman ve personelimizi bölgeye yönlendirdik. Şükürler olsun ki can kaybı ya da yaralanma yok. En kısa sürede sel sonrası zarar gören yollarda ve yapılarda, çalışma başlatarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz. Bizler Kestel Belediyesi olarak tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Bugünde buraya gelerek, sel bölgesinde incelemelerde bulunduk ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ben tekrardan tüm ilçemize ve Aksulu hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ‘' diye konuştu.