Şemâkî Evi Müzesi ilgi bekliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 18. yüzyılda yapılan Şemâkî Evi Müzesi âdetâ dökülüyor. Bakımsızlıktan duvarlarda çatlaklar oluşan, kiremitleri kırılan tarihî bina ilgi bekliyor.

1945 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından satın alınan ve 1980 yılından sonra onarılarak 1991 yılında tekrar ziyarete açılan Şemâkî Evi bakım yapılamadığı için her geçen gün yıpranmaya devam ediyor. Yılda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ilçenin merkezinde bulunan müzeye özellikle şehir içi ve dışından öğrenciler ve vatandaşlar geliyor. Müzenin yıpranmış hâlini gören ziyaretçiler üzülüyor.

Yenişehirliler, “İlçemiz için önemli bu eserin bir ân önce restore edilmesini istiyoruz” diye konuştular.

Kiremitleri kırılan, duvarları çatlayan müze her geçen dün daha da dökülüyor.