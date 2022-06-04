Semicenk'ten Bursa'da unutulmaz konser

Farklı yorumu ve güçlü sesiyle son dönemlerin en beğenilen sanatçıları arasına adını yazdırmayı başaran Semicenk, Bursa'da sahne aldı.

Geçtiğimiz yıl "Düşer Aklıma" parçasıyla müzik severlerden tam not alan Semicenk, sözü müziği kendisine ait ‘Al Sevgilim' parçası için ünlü sanatçı Funda Arar ile düet gerçekleştirmişti. Şarkıları kısa sürede milyonlarca dinlenme oranı elde eden sanatçı, Bursa'da bu şarkılarını yoğun istek üzerine iki kez seslendirdi.

Konser repertuarında birçok değerli sanatçının eserlerine yer veren Semicenk, Müslüm Gürses ve Murat Göğebakan'ın şarkılarını seslendirdiği esnada Bursalılardan büyük beğeni topladı. Ayrıca birlikte düet yaptığı Funda Arar'ın ‘Yak Gel' şarkısını seslendirdi.

Bursa'yı çok sevdiğini dile getiren sanatçı, kısa sürede yeniden bir araya gelmek istediğini belirtti.