Şengül: "BUTTİM'i dünyaya duyuracağız"

Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Pandemi kurallarına uygun açık oylama ile yapılan Genel Kurul sonucu Sadık Şengül, oy birliği ile 2. kez başkan seçilerek güven tazeledi.

Göreve geldikleri 2019'un ardından pandeminin etkisiyle dünya çapında krizlerin yaşandığı 2020'de de çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anlatan Sadık Şengül, “Mart ayından bu yana etkisini sürdüren Koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi Bursa'mızda ve Ticaret Merkezi'mizde de etkisini gösterdi. BUTTİM Yönetimi olarak pandeminin olumsuz etkilerini mümkün olan en aza indirebilmek için ilk günden bu yana gerekli temizlik ve sterilizasyon çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ziyaretçilerle birlikte günde yaklaşık 9 bin kişiyi ağırlayan BUTTİM'de işlerin aksamaması için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana işletme maliyetlerini düşürmek ve üyelerine pandemi sürecinde destek olabilmek adına tasarruf kalemlerini tek tek belirleyerek hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Şengül, “Bu çabalarımız meyvelerini verdi ve 63 asansörümüzle hizmet vermemize rağmen 2020'de 4 milyon 440 bin kilovat elektrik tüketimi gerçekleştirdik. Geçen yıla göre yaklaşık 700 bin kilovatlık tasarruf sağlayarak bu alanda BUTTİM tarihinde bir rekor kırdık” şeklinde konuştu. Faaliyetlerini Türkiye ve dünya çapında duyurmak için her platformda projelerini anlattıklarını ifade eden Şengül, hedeflerini şu sözlerle özetledi: “Teknik altyapısı ve konumu ile büyümeye çok elverişli bir yapıda hizmet veriyoruz. Tüm bu avantajlarımızı kullanarak, Bursa'nın kalbi niteliğindeki BUTTİM'i uluslararası bir ticaret merkezi haline getirebiliriz. Burayı bir cazibe merkezi haline getirerek, ülke ekonomimize daha fazla katkı sunabilmek bizim ellerimizde. Bu bilinçle hep birlikte çalışarak, hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimize olan inancımız tam.”

Genel Kurul sonucunda yeni Yönetim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim kurulu: Sadık Şengül (Asil), Emin Tamam (Asil), İbrahim Toprak (Asil), Mehmet Okur (Yedek), Murat Evinç (Yedek), Seyfullah Baylan (Yedek), İlker Özgüven (Yedek), Sezai Uçar (Yedek), Bestami Arslan (Yedek).

Denetim kurulu: Gülten Demir Varol (Asil), Sadettin Garip (Asil), Necmi Kasaboğlu (Asil). Hami Savcı (Yedek), Mehmet Ağaç (Yedek), Ferhat Ortakaya (Yedek), Yasir Çelik (Yedek), Edip Seyhan (Yedek), Ersin Aydemir (Yedek).