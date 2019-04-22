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Şenlik havasında bisiklet keyfi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bisiklet şenliği düzenlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisiklet şenliği düzenlendi.


Turizm Haftası münasebetiyle Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (Dostum) organizasyonu ile bisiklet şenliği yapıldı. Dostum tarafından düzenlenen şenlikte Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa bisiklet tutkunlarını yalnız bırakmadı. Bisiklet turuna belediye önünde start verildi. Bisiklet severler güzel bir geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Çeltikçi, Cerrah, Edebey güzergahını takip eden bisikletçiler doğa ile iç içe bir parkuru takip ederek Yeniceköy Mahallesindeki Dostum Merkezi'ne ulaştı.


Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, “İlk doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Sabah Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinden doğa yürüyüşünün başlayacağı Sayfiye mevkiine ulaşan doğaseverler, sırasıyla Babasultan ve Akıncılar mahallelerimizi geçerek Yeniceköy'deki Dostum tesislerimize geldiler. Burada kendilerine öğle yemeği ikram ettik. Ayrıca sabah belediye önünden startını verdiğimiz bisiklet turunu da burada sonlandırdık. Bunu Dostum bünyesinde devam ettirmekteyiz. Belediye olarak ilçe halkımıza yönelik bu tür spor faaliyetlerini yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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