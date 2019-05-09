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Şenliklerde kulaçlar dostluk için atıldı

Nilüfer 18.

Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen yüzme yarışları heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışlara 85 okuldan katılan 896 öğrenci, başarıya kulaç attı.


Nilüfer Belediyesi'nin, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı himayesinde, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirdiği Uluslararası Spor Şenlikleri'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Öğrencilerin farklı branşlarda mücadelesi, yeni dostlukların kurulmasını sağlıyor. Şenlikler kapsamında 85 okuldan 896 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yüzme yarışlarında da kulaçlar dostluk için atıldı.


Nilüfer Belediyesi Konak Olimpik Yüzme Havuzu'nda sekiz ayrı kategoride düzenlenen yarışlarda dereceye giren öğrencilere madalyaları ve kupaları törenle takdim edildi.

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