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Şenliklerin en güzel kareleri belli oldu

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar belli oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar belli oldu.


Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin en iyi karelerinin belirlendiği fotoğraf yarışmasına, 42 kişi 204 eserle başvuru yaptı. 5-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde çekilen fotoğraflar, jüri üyeleri Gürsel Egemen Ergin, Kemal Kaya, Leyla Emektar, Samet Doğru ve Mehmet Uzun tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirme neticesinde birincilik ödülü İbrahim Demirel'in olurken, ikincilik ödülü Oğuz Korkmaz'ın, üçüncülük ödülü ise Halit Bozkuş'un oldu. Mansiyon ödüllerini ise Caner Başer ve İsa Cıda kazandı. Yarışmada birinci 4 bin, ikinci 3 bin, üçüncü ise 2 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Mansiyon ödüllerinin sahipleri de 500 TL para ödülü kazandı. Dereceye giren eser sahiplerine ödülleri önümüzdeki günlerde düzenlenecek tören ile takdim edilecek.


Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu 5'i ödül kazanan fotoğraflar olmak üzere toplam 33 eser sergilenmeye layık görüldü.

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