Şenol Şankaya öğrencilerle buluştu

Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, merhum Şükrü Şankaya'nın adını taşıyan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve yöneticilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen özel söyleşi programına konuşmacı olarak katılan Şankaya, sorulan soruları samimiyetle yanıtladı.

İnşaat çalışmaları 1995 yılında tamamlanan ve 1996 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, kuruluşundan bu yana başta eğitim, kültür ve spor olmak üzere çeşitli alanlarda önemli başarılara imza attı. Oldukça özverili bir çalışma ile kısa sürede eğitim dünyasına kazandırılan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Şankaya Ailesinin eğitime verdiği önemin bir yansıması olarak varlığını sürdürüyor. Merhum Şükrü Şankaya'nın vefatının ardından görevi devralan ve çeşitli alanlarda eğitim hayatına katkı yapmaya devam eden Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya okulu ziyaret ederek; öğretmen, öğrenci ve yöneticilerle bir araya geldi. Ziyarette kısa bir süre önce eski mezunlar tarafından kurulan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Mezunları Derneği üyeleri de hazır bulundu.

Okul Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü'nun makamında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Şenol Şankaya, merhum Şükrü Şankaya'nın okulun yapımına son derece özen gösterdiğini ve eksiksiz bir eğitim yuvası olarak kurulması için gereken tüm çalışmayı yaptığını belirtti. Babasının eğitime çok önem verdiğini söyleyen Şankaya, babasının “Biz sanayicilerin ekonomiye yaptığı katkı çok önemli. Ama ondan da önemli olan eğitime yapılan katkı. Çünkü eğitime yapacağımız katkı sadece bugünümüz için değil geleceğimiz için de çok önemli ve değerli. Bu yüzden elimizden geldiğince çocuklarımızın eğitimi için tüm imkanlarımızı kullanalım ve yarınlarımızı hep beraber şekillendirelim” sözünün kendilerine yol gösterici olduğunu söyledi.

Okulun bulunduğu konum itibariyle son derece şanslı olduğuna ve şehrin karmaşasından uzak doğal bir ortamda eğitim hayatına devam ettiğine vurgu yapan Şankaya, “Rahmetli babamızın ortaya koyduğu bu eseri yaşatmak ve daha iyi yerlere taşımak adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Değerlerinin böylesi bir eserde yaşıyor olduğunu görmek bize gurur ve mutluluk veriyor” diye konuştu.

Ziyaret kapsamında okulun çeşitli birimlerini gezen Şankaya, daha sonra öğrenciler tarafından okulun konferans salonunda organize edilen söyleşi programına konuk oldu. Şankaya, 11-A sınıfı öğrencisi İrem Aktaş'ın sorduğu sorulara samimiyetle yanıt verdi. Söyleşinin açılışında söz alan Okul Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü, okullarını yaptıran hayırseveriş adamı merhum Şükrü Şankaya'nın oğlu, eğitim gönüllüsü Şenol Şankaya'yı ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti. Geleceğe yapılan en önemli yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğuna işaret eden Ünlü, “Geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza iyi eğitim imkânı sunmak; ülkemizi çağdaş uygarlığın bir parçası halin getirmek için atılacak en önemli adım olacaktır. Ölümü ancak bir eser bırakarak aşabilirsiniz. Merhum Şükrü Şankaya'nın adı, okulumuzdan mezun olan her bir öğrenci ile yaşayacaktır. Bizler birbirine kenetlenmiş, vizyoner, güçlü, başarılı, renkli ve mutlu bir aileyiz ancak sizinle daha güçlüyüz. Şu ana kadarmezun olmuş 3 bin 180 öğrencimiz ve gelecekte mezun olacak binlerde öğrenci adına teşekkür ediyor ve merhum Şükrü Şankaya'yı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Söyleşinin ardından Şenol Şankaya'ya teşekkür plaketi takdim edildi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.