Serdar Acarhoroz: "Gelir olmadan sportif başarı sağlanması imkansız”

Bursaspor Başkan adaylarından Serdar Acarhoroz, "Öncelikle mali dengeleri sağlamak gerekiyor, bununla ilgili de finansman olarak 200 milyon gibi bir rakamla finansman desteği alıp yönetim kadromuz olarak projelerimize başlamak üzere böyle bir bütçe hazırladık" diye konuştu.

Başkan adaylarından Serdar Acarhoroz, “Şuan Bursaspor savaş halinde insanlar elinde neyi varsa Bursaspor'a gönlünden ne geçiyorsa onu verecekler. Ben tüm başkan adaylarına diyorum ki, ‘Hadi hep beraber Bursaspor'u kurtarmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapalım ondan sonra vatandaşlardan da desteği isteyelim. Her Başkan adayı ile beraber de çalışırım, bundan da asla gocunmam, Bursaspor için ne yapılması gerekiyorsa, söz konusu Bursa ise ben elimden ne gerekiyorsa yaparım” dedi.

Bir Bursa sevdalısı olduğunu söyleyen Bursasporlu Serdar Acarhoroz, “200 yıllık beş kuşak Bursalı olan bir aileden geliyorum. Rahmetli babam dericidir deri sanayisinin kurucularındandır. Asıl işimiz kriz yönetimidir, eşimiz dostumuz bu konuda başarılı olduğumuzu her daim söyler. İyi bir Bursasporluyuz, ailecek babadan oğula geçen bir sevdadır Bursaspor bizde. Oğlum doğduğu gibi Bursaspor kundağına sarılarak iyi bir Bursasporlu olması için yetiştirdim. İki çocuk babasıyım Bursa sevdalısıyım. Bursaspor‘un bulunduğu durumdan da etkilenerek başkanlık adaylığımı açıkladım” şeklinde konuştu.

“Gelir olmadan sportif başarı sağlanması imkansız”

Bursaspor mali durumu ortada çok sıkıntılı, gelir olmadan sportif başarı sağlanması imkansız diyen Acarhoroz, “Öncelikle mali dengeleri sağlamak gerekiyor, bununla ilgili de finansman olarak 200 milyon gibi bir rakamla finansman desteği alıp yönetim kadromuz olarak projelerimize başlamak üzere böyle bir bütçe hazırladık” dedi.

"Olmazsa olmazım şeffaflık, yönetimin üzerinde bir icra kurulu kurmak istiyorum"

Bursaspor'da şeffaflık olmasının altını çizen Başkan adayı Serdar Acarhoroz, “Bursaspor'da yapmak istediğim kesinlikle yönetimin üzerinde icra kurulu oluşturmak istiyorum. Bu icra kurulu ben dahi parayı kasaya koysam, kredi oluşturmuş olsam paranın yönetimini bu icra kuruluna bırakacağım. Tabi ki yönetim olarak kendi seçeceğimiz oyuncu olsun hoca olsun ödemeler olsun bunların kararını verip icra kuruluna sunacağız icra kurulu ödemeleri yapacak. Bu icra kurulu kongrelerin tavsiyesi ile olabilir, Ticaret Sanayi Odası'ndan bir kişi olabilir, Vali bey olabilir, belediyelerden birisi olabilir, kamuoyunun tanıdığı akil insanlardan oluşan bir ekip olabilir. Böyle bir ekibi kurduktan sonra 'Mesela futbolcu satıldı para alındımı, işte Başkan kendi şahsi menfaatine mi kullandı? Gibi kafalardaki soru işaretlerini kaldırmış olacağız. Yani Başkan böyle böyle bir şey var dediklerinde kardeşim icra kuruluna sorabilirsiniz diyerek bu yetkiyi direk icra kuruluna verip muhatabı da direk icra kurulu yapacağız. Başkan sadece yönetici olacak, benim istediğim budur” ifadelerini kullandı.

“Benim şahsi fikrim, şu anki hocamızdan memnunum”

Bursaspor'un hocası Mustafa Er'den memnun olduğunu ve onunla görüşüp transfer çalışmalarını yöneteceklerini anlatan Acarhoroz, “Şuan ki hocamızdan memnunum şahsi görüşüm budur, tabi ki bu yönetim kurulunda değerlendirilir. Şimdiden o topçuyu alacağız, şu isimle anlaştık gibi demeçleri çok saçma buluyorum. Hocanın isteği doğrultusunda hangi topçu alınabilir, hangisi bizim gözden çıkardığımız oyuncu fikirleri hocamızla görüşüldükten sonra karar verilmesi gereken şeylerdir” diye konuştu.

“Çocukluğumdan beri ‘Bursaspor Koleji' hayalim var”

Kendi adına çocukluk hayali Bursaspor Koleji' hayalini gerçekleştirmek isteyen Başkan adayı Serdar Acarhoroz, “Proje anlamında benim çocukluğumdan beri bir ‘Bursaspor Koleji' hayalim var. Bunu kesinlikle hayata geçirmek istiyorum. Her Bursasporlunun oğlunu veya çocuklarını okutmak istediği bir kolejdir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“Bursaspor stadyumun altındaki atıl alanları dükkana çevirip buradan Bursaspor'a katkı sağlamak istiyorum”

Bakımsızlıktan ve ilgisizlikten değer kaybetmeye devam eden Bursaspor Stadyumu'nun altındaki atıl alanları dükkana çevirip buradan Bursaspor'a katkı sağlamayı amaçlayan Acarhoroz, “Bursaspor stadyumun altındaki atıl alanları dükkana çevirip buradan Bursaspor'a katkı sağlamak istiyorum. Oradaki boş araziyi bir pazar alanına çevirip, artı gelir sağlamak ve Özlüce Tesisleri'nin boş alanını paramatik otomobil yıkama alanına çevirip tüm Bursa halkını davet edip, kulübün kasasına günlük nakit girdi elde etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Vakıfköy'ü bir futbol fabrikası yapacağım”

Vakıfköy'ü eski günlerinden daha güçlü hale getirip yıldız futbolcular yetiştirip kulübe ciddi kazanç elde etmek istediklerini anlatan Başkan adayı, “Vakıfköy'ü bir futbol fabrikası yapacağım, iyi hocalarla istişare edip çevre ilçelerden de futbolcular alıp, Vakıfköy'e kazandırılıp daha sonra Türkiye ve dünya futbol piyasasına kazandıracağımız isimleri bulacağız. Bununla ilgili sürekli araştırmalar yapılacak” dedi.

“İnsanları para para diye sık boğaz etmeyeceğiz, herkes Bursaspor'a gönülden ne verebilecekse onu versin”

Bursaspor'u öncelikle kurumsal bir firma gibi düşünerek yönetilmesi gerektiğinin en önemli karar olduğunun altını çizen Acarhoroz, “Bursaspor'u öncelikle kurumsal bir firma gibi düşünerek Bursaspor'a nasıl para kazandırılabilir, sürekli nakit akışı nasıl sağlanabilir bunları düşünüp projeler üretmek lazım. Bursaspor'a nasıl para kazandırılabilir, sürekli nakit akışı nasıl sağlanabilir bunları düşünüp projeler üretmek lazım. Öncelikle herkesin fikrine saygılıyız, bize dışarıdan proje de geldiği zaman onu da dikkate alacağız. Bu sadece bizim yapacağımız bir şey değil bu Bursa halkının borcu, kendimi Bursa'da ekmek yiyen Bursa'da para kazanan biri olarak borçlu hissediyorum. Diğer başkan adayları diğer sanayici ve esnaf arkadaşlarında projeler üretip onlarda destek sağlayacağını düşünüyorum. Öncelikle Başkan kendi adına elini taşın altına koyduktan sonra insanlarda bıktı başkanın sürekli para istemesinden önce başkan versin sonra diğer insanlarda iyi niyetle yaklaşacaklarını düşünüyorum. Bursaspor'a kim nasıl yardım ediyorsa onun arkasını aramak zorunda, ne yapıyorsunuz? Ben şu kadar para verdim o paralar nereye gitti? hepsinin hesabının sorulması gerekiyor. Eski başkanlarla görüşüp onlara bu paraları hibe etmelerini tavsiye ediyorum, doğru olan budur. Bursaspor sevdalısı olanlar bu paraları kulübe hibe etmeliler. Bursaspor hepimizin, hepimiz Bursasporlu olarak Bursa'ya destek vermek zorundayız” dedi.

"İlla insanlara bize para verin demeyeceğiz"

Vereceği parası olmayıp Bursaspor'a destek olmak isimlere çağrıda bulunan Başkan adayı Serdar Acarhoroz, “İlla insanlara bize para verin demeyeceğiz, vereceği parası olmayıp Bursaspor'a destek olmak isteyenler tişört yaptırsın, eşofman yaptırsın, ekmek fırını mı var futbolcuya ekmek alalım. Herkese para odaklı değil, gitsin beğendiği topçu mu var? ‘Kardeşim ben bu topçuyu alıyorum, Bursaspor'a hediye ediyorum' diyebilir. Bunu yapsın insanları para diye sıkboğaz etmeyeceğiz. Bursaspor'a gönülden ne verebilecekse onu versin, nasıl savaş durumlarından insanlar elindekini getirir verir, gönlünden geceni devlete verir. Şuan Bursaspor savaş halinde insanlar elinde neyi varsa Bursaspor'a gönlünden ne geçiyorsa onu verecekler, kombine alacak, tişört alacak elinden ne geliyorsa bunların yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

“İlla Bursaspor'un Başkanı olacağım diye egom yok”

Ben başkan olmasam da yapmak istediğim projeleri başkan adayı arkadaşlarda uygulayabilir diyen Acarhoroz, “'İlla Bursaspor'un Başkanı olacağım diye egomda yok' Bursaspor'a kimin faydası olacaksa gerekiyorsa tüm başkan adayları da birleşebilir. Ben tüm başkan adaylarına diyorum ki, ‘Hadi hep beraber Bursaspor'u kurtarmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapalım ondan sonra vatandaşlardan da desteği isteyelim. Her Başkan adayı ile beraber de çalışırım, bundan da asla gocunmam, Bursaspor için ne yapılması gerekiyorsa, söz konusu Bursa ise ben elimden ne gerekiyorsa yaparım“ diye konuştu.