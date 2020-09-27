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Serdar Özkan Bursaspor'la yol ayrımında

Bursaspor’da Giresunspor maçı kadrosuna alınmayan Serdar Özkan’la yolların ayrılması bekleniyor.

Bursaspor'da Giresunspor maçı kadrosuna alınmayan Serdar Özkan'la yolların ayrılması bekleniyor.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da tecrübeli isimle yolların ayrılması bekleniyor. Bu sezonun ilk maçında Adana Demirspor karşısında sadece 8 dakika forma giyen, Altınordu maçında ise tercih edilmeyen Serdar Özkan'ın bu duruma tepki gösterdiği öğrenildi.


Teknik Direktör Mustafa Er'in de basın toplantısında başarılı futbolcuyla yolların ayrılmasının gündemde olduğu söylemesinin ardından gözler Giresunspor mücadelesine çevrilmişti. Ancak Özkan, maçın kadrosuna dahi alınmayarak ayrılık ihtimalini oldukça yükseltti.


33 yaşındaki futbolcunun Bursaspor'daki sözleşmesi 2021 Mayıs ayında bitiyor.

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