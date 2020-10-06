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Serdar Özkan: “İki gün önce bir takımla anlaştım”

Bursaspor’da kadroda düşünülmeyen Serdar Özkan, transfer süresinin dolmasıyla birlikte önemli bir açıklama yaptı.

Bursaspor'da kadroda düşünülmeyen Serdar Özkan, transfer süresinin dolmasıyla birlikte önemli bir açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, “İki gün önce bir takımla anlaştım... Fakat Bursaspor'la yaptığım görüşmelerde bir yere varamadık. Eğer öncelik kulüplerin menfaatleri ise ben herkesten çok düşündüm bu kulübün menfaatlerini!!!” dedi.


Bursasporlu futbolcu Serdar Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya büyük harflerle; ‘Evet, herkes gelir gider kimse Bursaspor'dan büyük değildir. Öncelik bu kulübün menfaatidir' yazdıktan sonra şu açıklamayı yaptı: “Birkaç gün önce transfer görüşmesi yapabileceğim bana söylendikten sonra ne kadar istemesem de birkaç takımla görüşmem oldu ve iki gün önce bir takımla anlaştım... Fakat Bursaspor'la yaptığım görüşmelerde bir yere varamadık. Eğer öncelik kulüplerin menfaatleri ise ben herkesten çok düşündüm bu kulübün menfaatlerini!!! Bazen şaşırıyorum gerçekten konunun buralara gelmesine ve her şeyi içimde yaşıyor, tutuyorum ve susuyorum. Uzun lafın kısası yeni bir süreç başlıyor. Bu zamanda yanımda olan, bana her zaman destek veren yada başka düşüncede olan bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar”

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