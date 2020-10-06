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Serdar Özkan ve Sedat Dursun Bursaspor'da kaldı

Bursaspor’da kendilerine kulüp bulmaları istenen Serdar Özkan ve Serdar Dursun, yeşil beyazlılarda kaldı.

Bursaspor'da kendilerine kulüp bulmaları istenen Serdar Özkan ve Serdar Dursun, yeşil beyazlılarda kaldı.


TFF 1.Lig takımlarından Bursaspor'da istenmeyen adamlar haline gelen Serdar Özkan ve Sedat Dursun'un transferleri gerçekleşmedi. Son gün yapılan görüşmelerde yeşil beyazlı yöneticiler, iki futbolcuyla da tekrar görüşüp kulüp bulmaları halinde gidebileceklerini iletti.


Ancak beklenen teklifleri son gün de getiremeyen Serdar Özkan ve Sedat Dursun, takımda kaldı. Bursaspor yönetimi her iki futbolcuyu da bundan sonra Vakıfköy Tesisleri'nde antrenman yapacaklarını söyledi.

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