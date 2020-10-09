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Serdar Özkan ve Sedat Dursun çalışmalarına devam ediyor

Bursaspor’da kadro dışı bırakılan Serdar Özkan ve Sedar Dursun, çalışmalarına birlikte devam ediyor.

Bursaspor'da kadro dışı bırakılan Serdar Özkan ve Sedar Dursun, çalışmalarına birlikte devam ediyor.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da kadro dışı bırakılan Serdar Özkan ve Sedat Dursun çalışmalarına devam ediyor. Vakıfköy'e gönderilecekleri iletilen iki futbolcu, yeşil beyazlı takımın Bolu'da yaptığı kamp sırasında çalışmalarını spor salonunda gerçekleştiriyor. Tecrübeli futbolcu Serdar Özkan'ın Sedat'a da yön verdiği çalışmalarda her iki oyuncunun da neşeli oldukları görüldü.


Serdar Özkan'ın, Teknik Direktör Mustafa Er'le tartıştığı için; Sedat Dursun'un ise sosyal medyaya attığı mesaj ve ücret meselesi yüzünden kadro dışı kaldığı tahmin ediliyor.

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