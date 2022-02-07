Serdar Tuncer, Kestel'de sevenleriyle buluştu

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Ayı Kültür Sanat Etkinlileri Üç Aylar Programı'nın konuğu, ünlü yazar, sunucu ve şair Serdar Tuncer oldu. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşi programında yaklaşık bin kişi Serdar Tuncer ile buluştu. Programa, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ali Sait Adiloğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve ilçe protokolü katıldı.

Programda okuduğu şiirlerle göz dolduran Serdar Tuncer, Hz. Mevlana, Yunus Emre, Necip Fazıl Kısakürek, Fethi Gemuhluoğlu, Nurettin Topçu, Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt ve Nuri Pakdil gibi birçok büyük isimleri anarak, kendileriyle alakalı bilinmeyen yönleri sevenlerine aktardı. Şair Serdar Tuncer, salonu dolduran yüzlerce sanatsevere okuduğu şiirlerle de eşsiz bir gece sundu. Kestel'de bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Tuncer, kendisinin Kestelliler ile buluşmasını sağlayan Belediye Başkanı Önder Tanır'a teşekkür etti.