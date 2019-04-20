Serebral palsi için farkındalık vakti

Bursa'da ‘Hep karşılaşıyoruz, şimdi tanışma vakti' sloganıyla gerçekleştirilen Serebral Palsi Farkındalık Seminerleri'nin ikincisinde Serebral Palsi hastaları ve aileleriyle önemli bilgiler paylaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, VM Medical Park Bursa Hastanesi, Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı ve Serebral Palsili Bireyler ve Yakınlar Derneği işbirliğinde organize edilen eğitim seminerlerinin ikincisi de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Serebral Palsi yani beyin felci hastalarının en büyük sorunlarından biri olan kabızlık konusunda tavsiyelerde bulunan VM Medical Park Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Uz. Dr. Murat Pekgöz, “Kabızlık, bu hastalarda oldukça sık görülen bir sorundur. Kabız hastalar için sıvı tüketimi mutlaka artırılmalıdır. Lif açısından zengin sebze, meyve ve tahıllar tüketilmelidir. Aileler, tuvalet eğitimi verirken zorlayıcı olmamaya dikkat etmeli. Tuvalet alışkanlığı kazandırırken hoşgörülü davranılması gerekir” diye konuştu.

Şekil bozukluğunu önleme konusunda sunum yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Fizyoterapisti Asya Aydemir de “İyi bir pozisyon, çocuğun yapabileceklerinden daha fazlasını yapmasını sağlar. Onu tamamen alete bağlamak yerine bir miktar hareket etmesine izin verin. Çok fazla destek, hareket etmeyi öğrenmesini sağlamaz. Pozisyonunu düzenli olarak değiştirin. Amaç, gergin kasları doğru pozisyonlarda tutmaktır” dedi.

Osteopat- Fizyoterapist Bahriye Baş da, Serebral Palsiye osteopatik bakışı (ellerle uygulanan bütüncül bir tedavi yöntemi) anlattı. Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı Sözcüsü Vildaniye Yılmaz ise şu tavsiyelerde bulundu.