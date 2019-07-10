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Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir genç, serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir genç, serinlemek için girdiği derede boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, Canbalı deresine serinlemek için girdiği öğrenilen 25 yaşındaki Sayim Çalımlı, bir süre sonra gözden kayboldu. Canbalı köprüsü yakınlarında İstanbul-İzmir otoyolu inşaatında çalışan işçiler, bir gencin dereye girmek için üzerindeki elbiseleri çıkardığını görünce ikaz ederek, suyun derin olduğu için girmesini engellediler. Bir süre sonra suya tekrar giren Sayim Çalımlı'yı göremeyen işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, dere kenarında Çalımlı'ya ait elbiseleri ile cep telefonunu buldu.


Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi kurbağa adamlarının deredeki arama çalışmalarında 25 yaşındaki Sayim Çalımlı'nın cesedine ulaşıldı. Haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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