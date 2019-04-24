Sertaslan, Gemlik vizyonunu personeli ile paylaştı

Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, belediye bünyesinde çalışan kadrolu, sözleşmeli ve belediye şirketi işçileriyle Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Belediye personeline vatandaşa iyi davranılmasını, yok derken bile uygun bir dille hitâp edilmesini isteyen Sertaslan, Gemlik'i tekrar Marmara'nın incisi ve zeytinin başkenti yapmak gibi bir hedef koyduklarını ifade ederek, “Bu hedefe hep beraber yürüyeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediye personelinin güler yüzlü olmasının önemine değinirken, vatandaşa her zaman güler yüzle yaklaşmanın pozitif bir mesaj olacağını da belirtti. Belediyede insan merkezli bir yönetim anlayışının artık ön planda olacağını kaydeden Sertaslan, ”Gemlik'te 112 bin vatandaşımız yaşıyor. Biz vatandaşlarımızla paydaş yönetim anlayışla belediyemizi yöneteceğiz” diye konuştu.

Gemlik'te sanayi, limancılık ve tarım dışında bir istihdam alanı açmak için belediye olarak uğraşacaklarını ifade eden Sertaslan, sanayicinin ve limancılık faaliyetlerinde bulunan firmalara da destek sağlayacaklarını, işsizliğin azalmasıyla Gemlik'te gençlerin geleceğe güvenle bakabileceğini söyledi.

Gemlik'in yıllardan beridir sosyal hayat konusunda geride kaldığını belirten Başkan Sertaslan, bu sayede vatandaşların artık Gemlik'i değil, Mudanya'yı tercih ettiklerini de vurguladı. Gemlik'te yaşanan bu sosyal hayat eksikliğinin tesadüf olmadığını belirten Sertaslan, İstanbul İl Çevre Düzeni Planına da dikkat çekti. Vatandaşların özellikle hafta sonunu Gemlik'te rahatlıkla geçirmesi için çalışmaların bir an önce faaliyete geçeceğini ve iskeleyi daha aktif kullanmak için çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini anlatan Sertaslan, “Vatandaşlarımızın ucuza çay içip, taze balık yiyebilecekleri bir mekânları faaliyete geçirmek istiyoruz. Seçim dönemi verdiğimiz sözler var. Bu sözlerimizi tutmak için çalışacağız” dedi.