İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sertaslan; "Gemlik'in sokaklarını ilçeye yakışır hale getireceğiz"

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde parke taş, tretuvar ve merdiven yenileme çalışmalarına devam ediyor.


Gemlik'in Kumla, Umurbey, Adliye, Büyük Kumla mahallelerinde parke taşı döşeyen ekipler, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İlçe genelinde parke taş atağı başlatan ekipler, şu ana kadar 70 bin metrekare parke taş döşeyerek yolları yeni görünümüne kavuşturdu. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, "Gemlik'in birçok mahallesinde parke taş sıkıntısı vardı. Ekiplerimiz sıkıntıları gidermek için aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor. Ekipler sadece parke taş değil, tretuvar ve merdivenleri de yenileme çalışmaları yapıyor. Gemlik'in sokaklarını Gemlik'e yakışır hale getireceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.