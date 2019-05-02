Sertaslan halkla buluştu

Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, seçimlerin ardından yoğun ziyaretçi talebine cevap vermek için halkla buluştu. Sertaslan, kendisini tebrik edip hayırlı olsun dileklerini iletmek isteyen yüzlerce misafirini ağırladı.

Sertaslan, Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen ve her kesimden vatandaşın katıldığı buluşmada kendisini tebrik ederek çiçek ve çeşitli hediyeler takdim eden misafirlerine teşekkür etti. Gemlik Belediyesi'nin halkın belediyesi olduğunun toplumun bütün kesimleri tarafından kabul gördüğünün altını çizen Başkan Sertaslan, “Mahallenizde, sokağınızda caddelerde, sizin aranızda sizin yanınızda mutluyum. Önümüzdeki süreçte eğitimden spora, kültürden sağlığa birçok projeyi hayata geçirmek için ekibimizle, belediye personelimizle gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Halkımızın desteği ve güveni bizlere daha fazla güç veriyor. Bu güçle Gemlik'te aşamayacağımız hiçbir engel kalmayacaktır” dedi.

Konuşmasının ardından masaları tek tek gezerek vatandaşların talep ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Sertaslan, talepleri değerlendireceklerini kaydetti.