Sertaslan ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı

Mazbata törenine CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, CHP İlçe Başkanı Cemil Acar ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz da katıldı. Adliye yemekhanesinde düzenlenen mazbata töreninde, Sertaslan'ı destekleyen çok sayıda vatandaş da kapıda bekledi. Sertaslan, mazbatayı aldıktan sonra üç ilçe başkanı ile de ortak fotoğraf verirken, Gemlik için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sertaslan, ''Bugün seçim kurulu müdürümüzden mazbatamızı aldık. Allah'ın bizi mahcup etmemesini diliyorum. Bütün siyasi parti mensuplarının bir arada görüntü vermesi güzel. Gemlik çok güzel şeyleri hak ediyor. Bizler meclisimizin sözcülüğünü yapacağız. Verecekleri destekler için meclis üyelerimize şimdiden teşekkür ediyorum'' dedi.

Sertaslan'ın konuşmasının ardından meclis üyeleri de mazbatalarını aldı.