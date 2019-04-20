İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sertaslan'dan beyaz masa ziyareti

Bursa’nın Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı beyaz masa birimini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı beyaz masa birimini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.


Beyaz masa ziyaretinde konuşan Başkan Sertaslan, belediyelerde halkla ilişkilerin önemine dikkat çekerek, “Belediyemiz bünyesinde önemli bir yere sahip olan beyaz masa, halkımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşma prensibiyle belediyemizin dışa yansımasıdır. Birimimiz vatandaşlarımızın meseleleriyle ilgilenip diğer müdürlüklerimizle koordinasyonu sağlayıp çözüm üretecek bir servisimizdir” dedi.


Beyaz masa çalışanlarına “Sizler belediyemizin gülen yüzü, gören gözü olacaksınız” diyerek tavsiyelerde bulunan Başkan Sertaslan, “Belediyemizce halkımızın taleplerine daha hızlı cevap verebilmek ve güler yüzlü hizmet anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla halkımıza daha hassas ve ilgili olmanızı istiyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.